لابا كودجا يستعد لمواجهة مصر بهدفين مع العين (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

استطاع المحترف التوجولي لابا كودجو مهاجم فريق العين الإماراتي أن يقود فريقه للفوز على منافسه الظفرة في مباراة جاءت ضمن الأسبوع الخامس من منافسات الدوري الإماراتي.

المحترف التوجولي أحرز هدفين لصالح العين في الدقيقة 27 من زمن أحداث الشوط الأول من ضربة جزاء، وعاد من جديد ليسجل الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة (90+5) في مباراة انتهت بنتيجة (4-1).

وأصبح كودجا رصيده من الأهداف مع العين خمسة أهداف ليكون في وصافة ترتيب هدافي الإماراتي بفارق هدف وحيد عن ويليتون سواريز مورايس مهاجم فريق الشارقة.

ويُعد كودجا واحدًا من العناصر التي ستتواجد رفقة المنتخب التوجولي قبل مواجهة مصر حيث سيتقابل المنتخبين مرتين في الشهر الحالي وتحديدًا يومي 14،و17 ضمن الجولة الثالثة والرابعة من تصفيات أمم أفريقيا والمؤهلة لكأس الأمم والتي ستقام بالكاميرون في عام 2022.

ويتواجد المنتخب المصري في المجموعة السابعة مع الثلاثي (جزر القمر - كينيا - توجو)، ويحتل منتخب "الفراعنة" الترتيب الثالث برصيد نقطتين متساويًا مع المنتخب الكيني، في المقابل يتصدر منتخب جزر القمر الترتيب برصيد أربع نقاط، بينما يتذيل منتخب توجو الترتيب برصيد نقطة واحدة.

وكان المنتخب المصري بدأ مشواره في التصفيات بالتعادل أمام كينيا (1-1) على ملعب "برج العرب" بالاسكندرية، في المقابل كانت نتيجة مباراة الجولة الثانية أمام جزر القمر سلبية.