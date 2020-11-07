ورقة دفاعية تدعم الأهلي قبل مواجهة الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رمضان حسن:

شارك رامي ربيعة مدافع فريق الأهلي، في المران الجماعي للفريق الأحمر بعد تعافيه من الإصابة في العضلة الخلفية، ليعلن جاهزيته لنهائي مسابقة دوري أبطال أفريقيا أمام الزمالك.

وأفاد الموقع الرسمي للأهلي، أن ربيعة شارك بقوة في مران الجماعي اليوم السبت، بعد أن انتهى من برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة.

وخاض ربيعة برنامج إعداد قوي خلال اليومين الماضيين، تحت إشراف كابولو رانجواجا مخطط الأحمال البدنية للفريق.

واستأنف الأهلي تدريباته الجماعية بعد أن قرر الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني إعطاء الفريق راحة سلبية بعد الانتهاء من مسابقة الدوري والذي توّج بها الفريق الأحمر للموسم الخامس تواليًا.

ويستعد الأهلي لمواجهة الزمالك في 27 من الشهر الجاري ضمن نهائي مسابقة دوري أبطال أفريقيا، في مباراة مقرر لها على ملعب "برج العرب" بالاسكندرية.

وصعد الأهلي للمشهد الختامي بالفوز على الوداد البيضاوي بنتيجة (5-1) بمجموع المباراتين ذهابًا وإيابًا، في المقابل حجز الزمالك للنهائي بالفوز على الرجاء البيضاوي بنتيجة (4-1) بمجموع المباراتين أيضًا.