رسميا.. الاتحاد السكندري يعلن تمديد استعارة رزاق سيسيه من الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أعلن الاتحاد السكندري رسميا تمديد استعارة مهاجمه الإيفواري رزاق سيسيه من نادي الزمالك.

وقال الاتحاد السكندري في بيان رسمي إن مجلس الإدارة برئاسة محمد مصيلحي نجح في إنهاء الاتفاق مع مرتضى منصور، رئيس الزمالك، على استمرار تواجد سيسيه ضمن صفوف الفريق للموسم الرابع على التوالي على سبيل الإعارة.

وأضاف النادي: "قدّم سيسه أداءً أكثر من رائع منذ قدومه لزعيم الثغر، وأصبح أحد العناصر الأساسية و المؤثرة وكان محل إعجاب جميع المدربين الذين تولوا القيادة الفنية للفريق، كما أشاد حسام حسن المدير الفني وإبراهيم حسن مدير الكرة بالإمكانيات الفنية والبدنية للاعب".

وأتم: "من خلال العلاقات الطيبة التي تربط محمد مصيلحي ومرتضى منصور وأمير مرتضى منصور المشرف العام على فريق الكرة بنادى الزمالك، تم الاتفاق على استمرار سيسيه" رغم تلقي اللاعب العديد من العروض الداخلية والخارجية، ولكن قوة العلاقات بين الناديين هي التي حسمت وجهة اللاعب".

وكان رزاق سيسيه انتقل للزمالك في أغسطس 2017 قادما من أسوان، ثم انتقل اللاعب على سبيل الإعارة إلى الاتحاد السكندري في يناير 2018، ليقضي مع زعيم الثغر ثلاثة مواسم 2017/2018، 2018/2019 و2019/2020.

يُذكر أن رزاق سيسيه (21 عاما) لعب مع الاتحاد السكندري 29 مباراة في الدوري المصري خلال الموسم الماضي 2019/2020، ونجح في تسجيل سبعة أهداف وصناعة أربعة آخرين.