مصدر لمصراوي: البنك الأهلي يقترب من ضم محمد مجدي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ شريف عادل: قال مصدر مسؤول بنادي البنك الأهلي، إنهم يقتربون من ضم مدافع الإسماعيلي محمد مجدي. وأشار المصدر ذاته، في تصريحات خاصة لمصراوي، إل أن اللاعب يُنهي خلال الفترة الجارية إجراءات رحيله عن الإسماعيلي. وأتم المصدر تصريحاته بالإشارة إلى أن هناك رغبة قوية من الجهاز الفني والإدارة بناديهم لإنهاء إجراءات ضم محمد مجدي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية. يُذكر أن محمد مجدي كان قد انضم لصفوف الإسماعيلي بعقد لمدة موسمين بعد مسيرة مع الزمالك والمصري. ويُعد موسم 2020/2021 هو الأول لنادي البنك الأهلي في الدوري الممتاز؛ حيث سيقوده فنياً المدير الفني الأسبق للنادي الأهلي، محمد يوسف.

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