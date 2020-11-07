وزير الرياضة يشكر مؤمن زكريا بعد مشاركته في انتخابات النواب

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

حرص مؤمن زكريا، لاعب الأهلي السابق، على المشاركة في انتخابات مجلس النواب التي تجرى على مدار يومين.

وأدلى مؤمن بصوته فى لجنة مدرسة ابن سينا بمصر الجديدة في أولى ساعات الاقتراع، وسط استقبال حافل من الناخبين والمتواجدين حول اللجنة، الذين حرصوا على التقاط صور تذكارية معه، متوجها بالشكر لكل من ساعده في أزمته.

من جانبه، وجه أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، الشكر لمؤمن على حرصه للمشاركة في الانتخابات، مشيرا إلى أن مؤمن نموذج ايجابي للشباب و يحتذى به.

وأعرب صبحي عن خالص أمنياته بشفاء مؤمن وعودته للملاعب مرة أخرى، مؤكدا على استمرار الوزارة في تقديم كافة أنواع الدعم للاعب.

وفي المقابل، وجه مؤمن زكريا الشكر لوزير الرياضة على اهتمامه ودعمه المتواصل، لافتا إلى أن التصويت في الانتخابات واجب على الجميع تجاه بلده، مطالبًا الشباب بضرورة النزول والمشاركة في الانتخابات.