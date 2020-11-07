يلا شوت الجديد مشاهدة مباراة بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند بث مباشر

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, اليوم السبت 7 نوفمبر 2020 06:47 مساءً

في لقاء السحاب نتابع مشاهدة مباراة بايرن ميونخ وبروسيا دورتموند بث مباشر والتي ستكون على استاد سيجنال إيدونا بارك مع انطلاق الجولة السابعة من عمر مسابقة الدوري الألماني حيث تبدأ في الساعة 7.30 مساء بتوقيت مصر وهو ما يوافق الساعة 8.30 مساء بتوقيت السعودية في لقاء القمة بين كبيري الكرة

الألمانية مع رغبة كل منهما في تأكيد تفوقه على الآخر وانتزاع المركز الأول في الدوري الألماني بفارق 3 نقاط عن الآخر وذلك في بث مباشر مباراة بايرن ميونخ وبوروسيا

دورتموند وهو اللاعب المطلوب بقوة في برشلونة وريال مدريد نظرًا لما يمتلكه من إمكانيات فنية هائلة مع صغر سنه وهو ما يجعل لهذه الموقعة معنى

آخر في الصراع المرير من خلال تاريخ لقاءات الفريقين والذي تسيده العملاق البافاري في السنوات الأخيرة من الدوري الألماني.

في حراسة المرمى: مانويل نوير

في الدفاع: لوكاس هيرنانديز، دافيد ألابا ، جيرمي بواتينج، بنجامين بافارد

في خط الوسط: ليون جوريتزكا، جوشوا كيميتش، توماس مولر

في الهجوم: كينجسلي كزمان ، روبرت ليفاندوسكي، سيرجي جنابري

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