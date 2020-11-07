برشلونة يثأر من ريال بيتيس بخماسية مذلة في الدوري الإسباني

حقق فريق برشلونة فوزا كبيرا على ضيفه ريال بيتيس ، خلال المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب كامب نو ، ضمن منافسات الجولة التاسعة من مسابقة الدوري الإسباني الممتاز ، ليثأر من هزيمته في اخر مباراة جمعت بين الفريقين بنتيجة 4/3 .
تقدم برشلونة بالهدف الأول عن طريق نجم الفريق عثمان ديمبيلي في الدقيقة22 من عمر الشوط الأول، من تصويبة صاروخية من داخل منطقة الجزاء ، قبل أن يسجل جريزمان هدف برشلونة الثاني في الدقيقة 49 من عمر اللقاء بعدما تلقى تمريرة سحرية من ليونيل ميسى وسجل ميسي الهدفين الثالث والرابع في الدقيقتين 62 ، 82
بهذا الفوز الكبير رفع برشلونة رصيده إلى 11 نقطة يحتل بها المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإسباني، بينما تجمد رصيد ريال بيتيس عن 12 نقطة في المركز السابع .
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