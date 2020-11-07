جونزاليس يسجل هدف برشلونة الخامس في شباك ريال بيتيس

تقدم فريق برشلونة بالهدف الخامس في شباك ضيفه ريال بيتيس ، خلال المباراة المقامة بينهما حاليًا، في إطار منافسات الجولة التاسعة من مسابقة الدوري الإسباني الممتاز.

سجل الهدف نجم الفريق بيدري جونزاليس في الدقيقة 90 من عمر المباراة .

كان برشلونة قد تقدم بالهدف الأول هن طريق نجم الفريق عثمان ديمبيلي في الدقيقة 22 من عمر الشوط الأول، من تصويبة صاروخية

من داخل منطقة الجزاء ، بينما سجل هدف التعادل للضيوف اللاعب انتونيو سانابريا في الدقيقة الأخيرة من عمر الشوط الأول قبل أن يسجل جريزمان هدف برشلونة الثاني في الدقيقة 49 من عمر اللقاء بعدما تلقى تمريرة سحرية من ليونيل ميسى وسجل ميسي الهدفين الثالث والرابع في الدقيقتين 62، 82 لتصبح النتيجة تقدم برشلونة أربعة أهداف لهدفين ولا تزال المباراة جارية .

وأهدر أنطوان جريزمان مهاحم فريق برشلونة ركلة جزاء ونجح كلاوديو برافو حارس ريال بيتيس في التصدي لتسديدة جريزمان في الدقيقة 33ـ والتي تحصل عليها برشلونة بعد عرقلة الجزائري، عيسى ماندي مدافع بيتيس، لأنسو فاتي.

يلعب برشلونة اللقاء وهو في المركز الثالث عشر في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 8 نقاط ، بينما يخوض ريال بيتيس اللقاء وهو في المركز السابع برصيد 12 نقطة .