مشاهدة مباراة بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند بث مباشر رابط يلا شوت اليوم بتاريخ 07-11-2020 في الدوري الالماني

أعلن لوسيان فافر وهانز فليك المديران الفنيان لفريقى بوروسيا دورتموند بايرن ميونخ، تشكيل مواجهة الفريقين المقرر إقامتها فى السابعة والنصف من مساء اليوم، السبت على ملعب "سيجنال إيدونا بارك" فى قمة منافسات الجولة السابعة من عمر مسابقة الدوري الألماني "البوندزليجا".
ويشتعل صراع صدارة الدوري الألمانى بين الغريمين التقليدين، حيث يحتل بايرن ميونخ المركز الثانى برصيد 15 نقطة جمعها من 5 انتصارات فى 6 مباريات، متفوقا بفارق الأهداف فقط عن دورتموند الثالث صاحبنفس الرصيد من النقاط.
ويسعى بايرن ميونخ لمواصلة انتصاراته في البوندزليجا بعدما حقق الفوز في المواجهات الأربع الأخيرة بالمسابقة أخرها أمام كولن بهدفين مقابل هدف على ملعب "راين إينرجى آرينا"، ضمن منافسات الجولة السادسة.
ويعتمد العملاق البافارى في قمة اليوم على قوته الهجومية الضاربة التي ساهمت في تسجيل 24 هدفًا كأفضل سجل تهديفي في تاريخ الدوري الألماني بعد مرور ست
دورتموند ضد البايرن
بوروسيا دورتموند
حراسة المرمى: بوركي.
خط الدفاع: مونييه - هوميلز - أكانجى - جيريرو.
خط الوسط: ديلانى - فيتسيل - رينا.
خط الهجوم: سانشو - رويس - هالاند.
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