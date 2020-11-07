مشاهدة مباراة بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند بث مباشر رابط يلا شوت اليوم بتاريخ 07-11-2020 في الدوري الالماني

أعلن لوسيان فافر وهانز فليك المديران الفنيان لفريقى بوروسيا دورتموند بايرن ميونخ، تشكيل مواجهة الفريقين المقرر إقامتها فى السابعة والنصف من مساء اليوم، السبت على ملعب "سيجنال إيدونا بارك" فى قمة منافسات الجولة السابعة من عمر مسابقة الدوري الألماني "البوندزليجا".

ويشتعل صراع صدارة الدوري الألمانى بين الغريمين التقليدين، حيث يحتل بايرن ميونخ المركز الثانى برصيد 15 نقطة جمعها من 5 انتصارات فى 6 مباريات، متفوقا بفارق الأهداف فقط عن دورتموند الثالث صاحب

نفس الرصيد من النقاط.

ويسعى بايرن ميونخ لمواصلة انتصاراته في البوندزليجا بعدما حقق الفوز في المواجهات الأربع الأخيرة بالمسابقة أخرها أمام كولن بهدفين مقابل هدف على ملعب "راين إينرجى آرينا"، ضمن منافسات الجولة السادسة.

ويعتمد العملاق البافارى في قمة اليوم على قوته الهجومية الضاربة التي ساهمت في تسجيل 24 هدفًا كأفضل سجل تهديفي في تاريخ الدوري الألماني بعد مرور ست

جولات. في المقابل، يملك دورتموند سلسلة انتصارات في الجولات الأربع الأخيرة بالدوري الألماني سبقها بالسقوط أمام أوجسبورج بثنائية في الجولة الثانية، فيما افتتح مشواره بالمسابقة بالفوز على بوروسيا مونشنجلادباخ بثلاثة أهداف دون مقابل.

دورتموند ضد البايرن

بوروسيا دورتموند

حراسة المرمى: بوركي.

خط الدفاع: مونييه - هوميلز - أكانجى - جيريرو.

خط الوسط: ديلانى - فيتسيل - رينا.

خط الهجوم: سانشو - رويس - هالاند.