بث مباشر | مشاهدة مباراة بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند اليوم في الدوري الألماني

تترقب عشاق الكرة العالمية مباراة من العيار الثقيل تجمع بين بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند، مساء اليوم السبت 7 نوفمبر 2020، على ملعب سيغنال ايدونا بارك، وذلك لحساب فعاليات الجولة السابعة لمسابقة الدوري الألماني لكرة القدم.

متابعي وزوار موقع الوفد، سيتم تقديم خدمة مشاهدة البث المباشر لمباراة بايرن ميونخ ضد بوروسيا دورتموند اليوم في حال توفر قناة ستنقل المواجهة، والمقرر لها في تمام الساعة 8:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والسابعة والنصف بتوقيت مصر.

لم تعلن أي قناة تلفزيونية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حتى الآن امتلاكها لحقوق نقل مباريات البوندسليجا والبطولات المحلية الألمانية، رغم أن تلك الحقوق كانت حصرية على

مدار الخمس سنوات الماضية لشبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية.

وواصل بايرن ميونخ مسلسل الانتصارات في بطولة الدوري، حيث تمكن من تحقيق الفوز على كولن بهدفين دون رد في الجولة الماضية، ليرفع رصيده إلى 15 نقطة في الصدارة، ويقدم بشكل عام أداء أكثر من رائع منذ الموسم المنصرم.

البايرن لم يتذوق طعم المرارة حتى الأن سوى هزيمة وحيدة في الدوري، وبعدها انتفض وحقق 8 انتصارات متتالية في الموسم الجديد بجميع البطولات، وهذا رقم يرغب البافاري بأن يواصل الاستمرار فيه، خصوصًا اليوم سيكون تحدي

جديد له في كلاسيكو ألمانيا أمام دورتموند العنيد، وسيقاتل بطل الدوري الموسم الماضي من أجل المكسب والاستمرار في الطريق الصحيح وفض الشراكة التي بينهم.

في المقابل، نجح بوروسيا دورتموند من تحقيق الانتصار في الجولة الماضية على أرمينيا بيليفيلد بثنائية نظيفة، ليتشارك مع البايرن في الصدارة بنفس الرصيد 15 نقطة.

دورتموند يظهر بصورة مميزة هذا الموسم، ويدرك في لقاء اليوم صعوبة المواجهة، ويرغب بأن يثأر من الغريم التقليدي البايرن بعدما خطف منه لقب كأس السوبر الألماني وتفوق عليه بثلاثية مقابل هدفين، أملاً بأن يعوضه بالفوز عليه في مواجهة الليلة وخطف منه الصدارة والتربع عليها.