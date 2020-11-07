كريستال بالاس يقسو على ليدز يونايتد برباعية في الدوري الإنجليزي

حقق فريق كريستال بالاس فوزا كبيرا على نظيره ليدز يونايتد بأربعة أهداف مقابل هدف واحد في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب " سيلهرست بارك" ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي .

سجل أهداف كريستال بالاس كل من سكوت دان في الدقيقة 12 ، و وايبرشي أيز في القيقة 22 و هيلدر كوستا مدافع ليدز بالخطأ في مرماه في الدقيقة 42 ثم جوردان أيو في الدقيقة

70 ، بينما سجل هدف ليدز الوحيد اللاعب باتريك يامفورد في الدقيقة 27 .

بهذا الفوز رفع كريستال بالاس رصيده إلى 13 نقطة يحتل بها المركز السادس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي ، بينما تجمد رصيد ليدز يونايتد عند 10 نقاط في الركز الرابع عشر .