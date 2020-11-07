بث مباشر | مشاهدة مباراة بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند اليوم في الدوري الألماني

يتطلع مشجعو كرة القدم الدوليون إلى مباراة رفيعة المستوى بين ناديي بايرن ميونخ ودورتموند لكرة القدم ، والتي ستقام في سيجنال إيدونا بارك مساء يوم السبت 7 نوفمبر 2020 للمشاركة في الجولة السابعة من الدوري الألماني لكرة القدم.
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سيتم تقديم المتابعين والزوار لموقع الوفد لمشاهدة البث المباشر لمباراة بايرن ميونيخ اليوم ضد دورتموند ، وإذا كانت هناك قناة متاحة ، فسيتم نقل أخبار المواجهة والتي تصادف الساعة 8:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة. والساعة 7:30 مساءً بتوقيت مصر.
حتى الآن ، لم تعلن القنوات التلفزيونية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عن حقوقها في بثالدوري الألماني والبطولات المحلية الألمانية ، على الرغم من أن هذه الحقوق كانت البرنامج الحصري لشبكة BN Sports في قطر على مدار السنوات الخمس الماضية.
واصل بايرن ميونيخ تحقيق سلسلة انتصارات في بطولة الدوري ، حيث تمكن من الفوز على كولون بهدفين دون أي رد فعل في الجولة الماضية ، ليرتفع نقاطه إلى 15 نقطة ، وقدم أداءً جيدًا منذ الموسم الماضي.
لم يذق بايرن الألم حتى الآن ، فقد خسر مرة واحدة في الدوري ، ومنذ ذلك الحين صعد وحقق ثمانية انتصارات متتالية
من ناحية أخرى ، فاز دورتموند في الجولة الأخيرة على أرمينيا بيليفيلد وتقاسم 15 نقطة مع بايرن كبطل مزدوج.
كان أداء دورتموند فريدًا هذا الموسم وأدرك صعوبة المواجهة في لقاء اليوم ، حيث كان يأمل في الانتقام من منافسيه التقليديين بعد فوز بايرن ميونيخ بكأس السوبر الألماني وقاده بثلاثة أو هدفين ، على أمل الفوز ليلًا. فاز بالبطولة ووقف عليها لتعويضه.
تجدون هنا ( بث مباشر بايرن ميونخ وبروسيا دورتموند )
تجدون هنا ( بث مباشر مباراة بايرن ميونخ )
في حراسة المرمى: مانويل نوير
في الدفاع: لوكاس هيرنانديز، دافيد ألابا ، جيرمي بواتينج، بنجامين بافارد
في خط الوسط: ليون جوريتزكا، جوشوا كيميتش، توماس مولر
في الهجوم: كينجسلي كزمان ، روبرت ليفاندوسكي، سيرجي جنابري
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