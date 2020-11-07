بث مباشر | مشاهدة مباراة بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند في الدوري الألماني

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر مباراة “بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند” في قمة مباريات اليوم السبت 7-11-2020 ضمن الجولة السابعة من الدوري الألماني.

تنقل مباراة “بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند” على قناة بي إن سبورتس 1 الفرنسية، كما تنقل على قناة بي تي سبورت البريطانية، بالإضافة إلى قناة سكاي سبورت بوندسليجا 1.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة 17:30 بتوقيت جرينتش، 19:30 بتوقيت مصر، 20:30 بتوقيت السعودية، على ملعب سيجنال ايدونا بارك، بإدارة من الحكم الألماني “مانويل جرافي”.

بالتعادل في النقاط قبل هذه الجولة، لا يبدو أن هناك وقتًا أفضل لمباراة كلاسيكو الدوري الألماني بين أفضل دفاع في المسابقة حتى الآن “بوروسيا دورتموند” وأقوى خط هجوم “بايرن ميونيخ”.

وتأتي قوة “بوروسيا دورتموند” الدفاعية من السيطرة على المباريات بفضل معدل الاستحواذ العالي في الدوري بنسبة 63٪ ، ولكن مع تسجيل 50٪ من أهداف أسود الفيستفاليا في الدوري المحلي بعد الدقيقة 60، فمن الواضح أن المضيفين يحبون الهجوم في وقت متأخر.

وبتسجيل 24 هدف بعد ست جولات في الدوري الألماني حطم “بايرن ميونخ” الرقم القياسي المسجل في موسم 1973/74، وفي منتصف الأسبوع الماضي أصبح بطل ألمانيا أول فريق في تاريخ دوري أبطال أوروبا يسجل أربعة أهداف في آخر 15 دقيقة من المباراة حيث سحق ريد بول سالزبورغ النمساوي بنتيجة (6-2).

ويسيطر بايرن ميونخ على سجل المواجهات المباشرة مع بوروسيا دورتموند، حيث حقق الفوز في 61 مباراة، بينما حقق دورتموند الفوز في 33 مواجهة، وسيطر التعادل في 33 مناسبة.

وبعيدًا عن ارقام الماضي، يحتل بايرن ميونخ المركز الثاني مناصفة مع بوروسيا دورتموند في جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 15 نقطة لكل منهما، وبفارق نقطة واحدة عن المتصدر “لايبزيج” الذي لعب مباراة زائدة.

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بايرن ميونخ 0-0 بوروسيا دورتموند

ملعب سيجنال ايدونا بارك (دورتموند – ألمانيا)

الدوري الألماني (الجولة السابعة)

تبدأ في الساعة 17:30 بتوقيت جرينتش.

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