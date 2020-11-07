يقدم لكم موقع الخليج 365 فيديو أهداف مباراة الاهلي والعين في الدوري السعودي، في إحدى مباريات اليوم السبت 7-11-2020 ضمن منافسات الجولة الرابعة.

نُقلت مباراة “الاهلي والعين” على قناة السعودية الرياضية 1، بصوت المعلق “مشاري القرني”.

وانطلقت المباراة في تمام الساعة 12:35 بتوقيت جرينيتش، 14:35 بتوقيت مصر، 15:35 بتوقيت السعودية، على استاد مدينة الملك سعود الرياضية.

قاد المهاجم السوري عمر السومة فريقه أهلي جدة للصعود إلى وصافة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان عبر الفوز المثير على ملعب مضيفه العين 4-3.

ولعب السومة دور البطولة في الفوز الثالث للاهلي هذا الموسم بتسجيله ثلاثة أهداف (هاتريك) في شباك العين.

وتقدم السومة بهدفين للأهلي في الدقيقتين 19 و20 لكن الجزائري سفير تايدر رد بهدف للعين من ضربة جزاء في الدقيقة 25.

وعاد السومة وسجل الهدف الثالث له ولفريقه في الدقيقة 38 لكن حسن علي الحربي رد بهدف للعين في الدقيقة 44 وبعدها بدقيقة واحدة سجل لاعب منتخب النيجر أمادو موتاري هدف التعادل لأصحاب الأرض.

وحسم الأهلي الفوز في الشوط الثاني بهدف سجله لاعب الوسط الغاني صامويل أوسو في الدقيقة 66.

الفوز رفع رصيد الأهلي إلى تسع نقاط في المركز الثاني بفارق نقطة واحدة خلف الهلال المتصدر وظل العين بلا رصيد من النقاط في المركز الأخير

إليكم فيديو أهداف مباراة الاهلي والعين في الدوري السعودي

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