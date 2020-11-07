بث مباشر | مشاهدة مباراة الشارقة والجزيرة في الدوري الإماراتي

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر مباراة “الشارقة والجزيرة” في إحدى مباريات اليوم السبت 7-11-2020 ضمن الجولة الخامسة من الدوري الإماراتي.

تنقل مباراة “الشارقة والجزيرة” على قناة أبو ظبي الرياضية 1، بصوت المعلق “فارس عوض”، كما تنقل على قناة الشارقة الرياضية بصوت المعلق “عبد الحميد الجسمي”.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة 17:00 بتوقيت جرينتش، 19:00 بتوقيت مصر، 20:00 بتوقيت السعودية، 21:00 بتوقيت الامارات.

يستضيف نادي الجزيرة نظيره الشارقة على استاد محمد بن زايد في قمة الجولة الخامسة من الدوري الإماراتي، وتحمل المباراة طابعًا خاصًا حيث لم يخسر الفريقين اي مباراة حتى الآن في البطولة.

يدخل فريق “الجزيرة” المباراة بمعنويات عالية بعدما نجح في إيقاف سلسلة انتصارات “بني ياس” في الجولة الماضية، بالفوز عليه بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، ليمنح نادي الشارقة صدارة جدول الترتيب.

ويتواجد الجزيرة في المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإماراتي برصيد 8 نقاط.

في المقابل يعيش نادي الشارقة فترة رائعة بعدما نجح في الانفراد بصدارة جدول ترتيب الدوري الإماراتي للمرة الأولى هذا الموسم بعد اكتساحه فريق الظفرة بخماسية نظيفة في الجولة الماضية وقبلها كان قد حقق فوزًا ثمينًا على “العين“، ليصل إلى فوزه الرابع على التوالي.

ويمتلك الشارقة 12 نقطة في رصيده، وسجل لاعبوه 13 هدف كأقوي هجوم في المسابقة مناصفة مع “بني ياس”، وتلقت شباكه 4 أهداف كثاني أقوى خطف دفاع بعد “النصر” الذي استقبلت شباكه هدف واحد فقط.

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الشارقة 0-0 الجزيرة

استاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة (ابو ظبي – الامارات)

الدوري الإماراتي (الجولة الخامسة)

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أهلاً بكم في بث مباشر مباراة “الشارقة والجزيرة” ضمن مباريات الجولة الخامسة من الدوري الإماراتي.

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تشكيلة الشارقة |

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