يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر فيديو أهداف مباراة برشلونة وريال بيتيس في الدوري الإسباني، في إحدى مباريات اليوم السبت 7-11-2020 ضمن الجولة التاسعة.

تنقل مباراة “برشلونة وريال بيتيس” على قناة بي إن سبورتس 1 و3، بصوت المعلق “علي محمد علي”، كما تنقل على قناة لا ليجا تي في بار.

تنطلق المباراة في تمام الساعة 15:15 بتوقيت جرينيتش، 17:15 بتوقيت مصر، 18:15 بتوقيت السعودية، على ملعب الكامب نو.

وسط أسوأ بداية لفريق “برشلونة” منذ موسم 2002/2003، عندما حققوا 8 نقاط من اول 6 مباريات في الدوري الإسباني، يتطلع البرسا إلى تجنب رقم سلبي لم يحدث منذ ديسمبر 2003 عندما فشل الفريق في الفوز لثلاث مباريات على التوالي في ملعب الكامب نو.

وفي الوقت الحالي وصل برشلونة إلى مباراتين دون تحقيق الفوز على ملعبه في الدوري الإسباني حيث تعادل امام “إشبيلية” وخسر امام “ريال مدريد”.

ويتواجد برشلونة في المركز 12 في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 8 نقاط، مع مباراة مؤجلة من الجولة الأولى امام “إلتشي”.

على الجانب الآخر يحتل “ريال بيتيس” المركز السابع في جدول الترتيب برصيد 12 نقطة، وسيسعى إلى الخروج بنتيجة إيجابية من ملعب الكامب نو.

إليكم فيديو أهداف مباراة برشلونة وريال بيتيس في الدوري الإسباني

هدف تقدم برشلونة “ديمبلي”

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