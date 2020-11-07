بث مباشر | مشاهدة مباراة النصر والقادسية في الدوري السعودي

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة “النصر والقادسية” في إحدى مباريات اليوم السبت 7-11-2020 في ختام الجولة الرابعة من الدوري السعودي “دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين”.

تنقل مباراة “النصر والقادسية” على قناة السعودية الرياضية 1، بصوت المعلق “عبد الله الحربي”.

تنطلق المباراة في تمام الساعة 19:45 بتوقيت السعودية، 18:45 بتوقيت مصر، 16:45 بتوقيت جرينتش، على استاد الأمير فيصل بن فهد (الملز).

يتطلع فريق “النصر” إلى الخروج من النفق المُظلم، حيث تلقى 3 هزائم متتالية في سلسلة نتائج سلبية غير مسبوقة للعالمي، من خلال خسارته في الجولات الثلاث الماضية أمام “الفتح” ثم “التعاون” وأخيرًا “الشباب” في الجولة الماضية.

ويقبع النصر في المركز قبل الاخير في جدول ترتيب الدوري السعودي دون رصيد، وتلقت شباكه 7 أهداف، وسجل هدفين فقط.

ويفتقد فريق النصر مدربه روي فيتوريا بسبب اصابته بفيروس كورونا لينضم إلى نجم الفريق “عبد الرزاق حمد الله” بالإضافة إلى جونزالو مارتينيز وخالد الغنام وعبد الفتاح عسيري وعبد الله الخيبري ويحيى الشهري ووليد عبد الله وعبد العزيز الدوسري، كما سيغيب نور الدين إمرابط ومايكون بيريرا بسبب إصابات رياضية.

في المقابل سيحاول فريق “القادسية” استغلال الظروف الاستثنائية التي يمر بها النصر من أجل الخروج من المباراة بنتيجة إيجابية.

وحقق القادسية الانتصار في اخر مباراتين في الدوري السعودي على حساب كل من “ضمك والتعاون” على الترتيب، وسيفتقد بكل تأكيد خدمات نجمه الكولومبي “دانيلو مورينو اسبريليا” الذي تعرض للإصابة في المباراة الماضية امام سكري القصيم.

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النصر 0-0 القادسية

استاد الأمير فيصل بن فهد (الملز)

الدوري السعودي (الجولة الرابعة)

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بث مباشر مكتوب لحظة بلحظة

أهلاً بكم في بث مباشر مباراة “النصر والقادسية” في ختام مباريات الجولة الرابعة من الدوري السعودي.

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تشكيلة النصر | براد جونز – أسامة الخلف – علي لا جامي – عبد الإله العمري – عبد الرحمن العبيد – عبد المجيد الصليهم – مختار علي – أيمن يحيى – علي الحسن – رائد الغامدي – فراس البريكان.

تشكيلة القادسية | فيصل المسرحي – حسن محمد العمري – أوروش فيتاس – ريس ويليامز – خليفة الدوسري – إيدسون – عبد المحسن القحطاني – حسن أبو شرارة – ميهاي بورداينو – ستانلي أوهاويتشي – كاروليس اندريا.

“0 بداية المباراة

“10 مرت اول عشر دقائق وما زال التعادل السلبي قائم.

“17???? بطاقة صفراء على لاعب القادسية إيدسون.

“20 النصر يستحوذ على الكرة ولكن دون خطورة على مرمى القادسية.

“24???? بطاقة صفراء على مهاجم القادسية ولاعب الزمالك المصري السابق، النيجيري ستانلي أوهاويتشي.

“33 اووووووووه – كارولس اندريا كاد يفتتج التسجيل للقادسية بعد مهارة عالية من ستانلي وتمريرة أروع ولكن تسديدة اندريا جاءت بجوار القائم.

“35 ضربة حرة مباشرة لصالح النصر من مكان جيد، بعد اعاقة على رائد الغامدي.

“36 علي لا جامي يتولى تنفيذ الضربة الحرة ويسددها قوية ولكن المسرحي يتألق ويبعدها إلى الركنية.

“37????البطاقة الصفراء الثالثة في المباراة وهذه المرة للاعب النصر أسامة الخلف الذي اعاق ستانلي عن استكمال هجمة مرتدة.

“38 بورداينو تولى تنفيذ الضربة الحرة وأرسلها عالية داخل المنطقة ولكن دفاع النصر يبعدها.

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