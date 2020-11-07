الامارات | اسيا تعتمد ترشيح الكويتي حسين المسلم لرئاسة الاتحاد الدولي للسباحة

شكرا لقرائتكم خبر عن اسيا تعتمد ترشيح الكويتي حسين المسلم لرئاسة الاتحاد الدولي للسباحة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح -









إعتمدت الجمعية العمومية للاتحاد الاسيوي للسباحة اليوم السبت في العاصمة العمانية مسقط بالاجماع ترشيح الكويتي حسين المسلم لرئاسة الاتحاد الدولي للعبة – فينا، خلال الانتخابات المقررة في الخامس من يونيو 2021.

وقال بيان صادر عن الجمعة العمومية أن المسلم أكد أنها المرة الاولى التي ترشح آسيا شخصا لهذا المنصب المهم.

يذكر أن حسين المسلم انضم إلى المكتب التنفيذي للفينا للمرة الاولى عام 1996، وهو الآن النائب الاول لرئيس الاتحاد الدولي، بعد أن شغل منصب نائب الرئيس لأعوام عدة.



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