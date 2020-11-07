الامارات | السومة يقود الأهلي لوصافة الدوري السعودي

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قاد المهاجم السوري عمر السومة فريقه أهلي جدة للصعود إلى وصافة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان لكرة القدم عبر الفوز المثير على ملعب مضيفه العين 4 /3 اليوم السبت في المرحلة الرابعة. ولعب السومة دور البطولة في الفوز الثالث للاهلي هذا الموسم بتسجيله ثلاثة أهداف (هاتريك) في شباك العين. وتقدم السومة بهدفين للأهلي في الدقيقتين 19 و20 لكن الجزائري سفير تايدر رد بهدف للعين من ضربة جزاء في الدقيقة 25. وعاد السومة وسجل الهدف الثالث له ولفريقه في الدقيقة 38 لكن حسن علي الحربي رد بهدف للعين في الدقيقة 44 وبعدها بدقيقة واحدة سجل لاعب منتخب النيجر أمادو موتاري هدف التعادل لأصحاب الأرض. وحسم الأهلي الفوز في الشوط الثاني بهدف سجله لاعب الوسط الغاني صامويل أوسو في الدقيقة 66. الفوز رفع رصيد الأهلي إلى تسع نقاط في المركز الثاني بفارق نقطة واحدة خلف الهلال المتصدر وظل العين بلا رصيد من النقاط في المركز الأخير. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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