شكرا لقرائتكم خبر عن «زفيريف» يتأهل إلى ربع نهائي «باريس للأساتذة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - صعد الألمانى ألكسندر زفيريف إلى دور الثمانية ببطولة باريس لتنس الأساتذة، بعدما تغلب على الفرنسى أدريان مانارينو «7-6» و«13-11» و«6-7» و«7-9» و«6-4» فى مباراة ماراثونية استمرت 3 ساعات.

ويلتقى زفيريف فى دور الثمانية مع السويسرى ستانيسلاس فافرينكا الذى حول تأخره بمجموعة أمام الروسى أندرى روبليف إلى الفوز «1-6» و«6-4» و«6-3».

وتجدر الإشارة إلى أن روبليف يحتل الصدارة بين لاعبى التنس المحترفين خلال هذا الموسم من حيث عدد الانتصارات، حيث حقق 40 فوزا، وكذلك عدد الألقاب، حيث توج بلقبه الخامس فى الموسم عبر الفوز ببطولة فيينا، وسيشارك فى البطولة الختامية للموسم، المقررة فى العاصمة البريطانية لندن.

على جانب آخر، أطاح اللاعب الأرجنتينى دييجو شفارتزمان بالإسبانى أليخاندرو دافيدوفيتش، القادم من الأدوار التمهيدية، الخميس الماضى، من الدور ثمن النهائى لبطولة باريس لتنس الأساتذة، بعد الفوز عليه بمجموعتين دون رد.

وأصبح شفارتزمان بذلك على بعد خطوة واحدة، من المشاركة فى البطولة الختامية لموسم التنس للمحترفين، فى لندن، للمرة الأولى فى مشواره.

وفاز الأرجنتينى على دافيدوفيتش «6-1» و«6-1» فى مباراة دامت لساعة.

ويسعى شفارتزمان لأن يكون ثامن لاعب أرجنتينى، يشارك فى البطولة الختامية، التى تضم أفضل 8 لاعبين بنهاية الموسم، ولبلوغ هدفه حسابيا، يجب أن يتأهل لنصف نهائى بطولة باريس للأساتذة.