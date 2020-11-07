شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة إسبانية تكشف أسماء الراحلين عن برشلونة.. واقتراب «ألابا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية، عن الأسماء المرشحة للرحيل عن برشلونة في يناير المقبل، من أجل توفير المال اللازم لتعزيز الفريق بلاعبين جدد.

واجتمع كارليس توسكيتس، الرئيس المؤقت لبرشلونة، مع المدير الفنى رونالد كومان، والمدير الرياضى، رامون بلانيس، وأخبرهم بأن التعاقد مع لاعبين جدد لن يتم، قبل بيع بعض الموجودين أولًا، خاصة في ظل الوضع الاقتصادى الحساس للنادى.

ومن المعروف أن برشلونة يستهدف التعاقد مع الثنائى ممفيس ديباى، مهاجم ليون، وإريك جارسيا، مدافع مانشستر سيتى.

وبحسب الصحيفة، فإن الأسماء المرشحة لمغادرة كامب نو، هم عثمان ديمبلى، مارتن برايثوايت، جونيور فيربو، كارليس ألينيا وصامويل أومتيتى.

وأشارت الصحيفة إلى أن الأسماء المذكورة لم تقنع كومان، بدليل مشاركتها في دقائق محدودة، باستثناء ديمبلى، إلا أن عقده الذي ينتهى في صيف 2022، ووجود اهتمام من قبل مانشستر يونايتد ويوفنتوس لضمه، يجعله أكثر عُرضة للرحيل.

وفى ظل وجود رغبة لتعزيز خط الهجوم بضم ديباى، فإن رحيل برايثوايت أمر شبه مؤكد، خاصة أنه لم يشارك سوى 15 دقيقة فقط منذ انطلاق الموسم، نفس الأمر بالنسبة لفيربو، الذي فقد دوره حتى كبديل لألبا، في وجود سيرجينو دست. ويواجه برشلونة مشكلة في التخلص من أومتيتى، في ظل إصابته المتكررة وراتبه المرتفع، وهو ما أفسد محاولات انتقاله لليون في الصيف.

على جانب آخر، وصلت مفاوضات النجم النمساوى ديفيد ألابا، لاعب فريق بايرن ميونخ الألمانى، مع إدارة ناديه من أجل تمديد العقد المبرم بين الطرفين إلى طريق مسدود.

ويرغب ألابا في الرحيل عن البايرن والذهاب للعب في الدورى الإسبانى بالموسم المقبل، بعدما اتهم إدارة البايرن علناً بعدم احترامه في بداية مفاوضات تجديد العقد.

اللاعب النمساوى المطلوب في برشلونة وريال مدريد منذ فترة، عرض نفسه على النادى الكتالونى ونظيره الملكى، حسبما أوردت الصحافة الإسبانية اليوم.

صحيفة آس الإسبانية أفادت قبل ساعات بأن وكيل اللاعب، بينى زهافى، يسعى لنقله إلى ريال مدريد، في حين أكدت نظيرتها سبورت الكتالونية أن ألابا عرض خدماته على البارسا ليلعب في الكامب نو الموسم القادم.

ووضع ألابا شرطاً صعباً على طاولة برشلونة للوصول بالصفقة لطريق النور، وفقاً للمعلومات الواردة من صحيفة «سبورت» الكتالونية، حيث يريد النمساوى الحصول على راتب سنوى «صافى» في البارسا يصل إلى 15 مليون يورو.

وبجانب ذلك يرغب نجم البايرن في الحصول على مكافأة انتقال، نظراً لأن النادى الكتالونى لن يدفع أي أموال للبافارى بضمه في نهاية الموسم الجارى في صفقة انتقال حر.

وشددت سبورت أنه كانت هناك اتصالات فعلية بين اللاعب وبرشلونة ولكن النادى الكتالونى أدار ظهره لطلبات ألابا وللصفقة برمتها، معتبراً أنها غير ممكنة من الناحية الاقتصادية في الوقت الحالى.