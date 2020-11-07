شكرا لقرائتكم خبر عن مواجهة محتملة بين نادال وكارينيو فى بطولة باريس لتنس الأساتذة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - صعد الإسبانى بابلو كارينيو إلى ربع نهائى بطولة باريس لتنس الأساتذة، بانتصاره على السلوفاكى نوربرت جومبوس، القادم من الأدوار التمهيدية «7-5» و«6-2». وقدم كارينيو أداء جيدًا ليواصل مشواره في باريس ويحافظ على آماله في حصد آخر مقعد مؤهل للبطولة الختامية في لندن.
ويصطدم كارينيو في الدور ربع النهائى، بالفائز من مواجهة مواطنه والمصنف الثانى عالميا، رافائيل نادال أمام الأسترالى جوردان تومسون.
ولم ينجح كارينيو في الفوز من قبل على نادال في ست مواجهات سابقة.
وقال عن تلك المواجهة: «امتلك حظوظا، فهذه الأراضى الصلبة ليست المفضلة لديه، هو مميز على الأراضى الترابية ولهذا يتوج دائمًا برولان جاروس، سأقدم أداء جيدا، رغم أنها ليست أيضا الأراضى الأفضل بالنسبة لى».
وأضاف: «التأهل إلى لندن صعب، لكن من المهم تقديم بطولة جيدة هنا، لكن يمكن أن أكون بديلًا في البطولة، فهذا أمر لا يحققه الجميع. في 2017 شاركت كبديل وحظيت بفرصة المشاركة بعد إصابة رافا، وخضت مباراتين، إنها تجربة جيدة لى في مشوارى وأتمنى تكرارها».
على جانب آخر، تغلب الروسى دانييل ميدفيديف، الخميس، على الأسترالى أليكس دى مينور، ليبلغ ربع نهائى بطولة باريس للأساتذة ذات الألف نقطة، للمرة الأولى في مسيرته.
وحسم اللاعب الروسى المباراة بنتيجة «5-7» و«6-2» و«6-2»، ليواجه في الدور القادم، الأرجنتينى دييجو شفارتزمان.
وبلغ ربع النهائى، أيضًا، الكندى ميلوس راونيتش، عقب فوزه على الأمريكى ماركوس جيرون بنتيجة «7-6» و«6-2».
وسيواجه راونيتش في الدور القادم الفائز من مواجهة الكرواتى مارين شيليتش والفرنسى أوجو هومبرت.
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