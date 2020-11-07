شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام إيفرتون×مانشستر يونايتد: سجل قياسي للشياطين الحمر ضد خصمه المفضل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حافظ مانشستر يونايتد على انطلاقته المثالية خارج القواعد في البريميرليج هذا الموسم، وتغلب على فريق إيفرتون بنتيجة 3-1 في مباراة ضمن مباريات الجولة الثامنة من المسابقة.

وحقق مانشستر يونايتد نقطته التاسعة خارج القواعد في الدوري هذا الموسم في سجل يمثل 100% انتصارات خارج القواعد، وهي انطلاقة لم يعرفها سوى ناديين في البريميرليج سابقًا (ليدز يونايتد في عام 1999 وتوتنهام هوتسبيرز في عام 2013، الفوز في أول 3 مباريات خارج القواعد في الموسم).

وتقدم إيفرتون في المباراة عن طريق الجناح البرازيلي بيرنارد، الذي سجل أول أهدافه في البريميرليج هذا الموسم مع مباراته الأولى بشكل أساسي، وهو هدفه الأول في المسابقة منذ هدفه ضد كريستال بالاس في فبراير الماضي، وبعد 14 مباراة متتالية للاعب دون نجاح في التهديف.

وعدل مانشستر يونايتد النتيجة سريعًا بواسطة برونو فيرنانديز الذي سجل عن طريق ضربة رأسية نتيجة عرضية من الظهير الأيسر الإنجليزي لوك شاو الذي صنع هدف في البريميرليج للمرة الأولى منذ 28 أبريل 2019 (ضد تشيلسي)، ليكون أول هدف يصنعه في المسابقة بعد 31 مباراة متتالية دون نجاح، متضمنه مباريات الموسم الماضي بأكمله (شارك في 24 مباراة).

وسجل برونو فيرنانديز الهدف الثاني لليونايتد ليتقدم الضيوف للمرة الأولى في المباراة مع نهاية الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني استمرت النتيجة كما هي حتى الدقيقة 95، عندما سجل المهاجم الأوروجوياني ايدنسون كافاني أول أهدافه بقميص مانشستر يونايتد، وهدف حسم المباراة لصالح الضيوف.

وجاء الهدف الثالث من صناعة البرتغالي برونو فيرنانديز الذي لعب دور البطولة عن جدارة واستحقاق في المباراة بتسجيله هدفين وصناعته هدف، ليكون البرتغالي قد اشترك في تسجيل 15 هدفًا في أول 10 مباريات له خارج القواعد في البريميرليج (سجل10 وصنع 5) وهو سجل لم يحقق مثله أي لاعب آخر في عهد المسابقة خلال أول 10 مباريات في البطولة خارج القواعد.

وجاء الفوز ليكون مانشستر يونايتد قد عزز من رصيد انتصاراته ضد إيفرتون إلى 37 انتصارًا في عهد البريميرليج، وهو سجل الانتصارات الأكبر لليونايتد ضد خصم واحد خلال تاريخ المسابقة.

وفاز مانشستر يونايتد بـ 7 مباريات متتالية خارج القواعد في الدوري (أخر 4 مباريات في الموسم الماضي وأول 3 مباريات في الموسم الحالي) وهو سجل لم يعرفه النادي منذ 27 عامًا، وبالتحديد خلال الفترة من (أغسطس إلى أكتوبر عام 1993).

وفي الجهة الأخرى، فشل إيفرتون في الفوز لرابع مباراة في الدوري (3 هزائم وتعادل) ليكون الفريق قد حصد نقطة يتيمة في أخر 4 جولات، بعد أن كان حصد 100% نقاط من أول 4 جولات (4 انتصارات).

وتلقى المدرب كارلو أنشيلوتي الخسارة في الدوري في 3 مباريات متتالية للمرة الأولى منذ عام 2006، ابان فترة تدريبه لأي سي ميلان.