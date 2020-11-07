شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب «مارادونا» يرفض منحه إذنًا لمغادرة المستشفى بعد العملية الجراحية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - لن يحصل الأسطورة الأرجنتينى دييجو مارادونا، على إذن طبى للخروج من المستشفى، وفقًا لما أعلنه الطبيب المعالج ليوبولدو لوكى.

وعلى الرغم من أن لوكى كشف «الرغبة الكبيرة في الرحيل» من جانب نجم كرة القدم، الذي خضع الثلاثاء لعملية جراحية لإزالة تجمع دموى في رأسه، إلا أنه أكد أن مارادونا لن يغادر مستشفى أوليفوس، الذي يقع في شمال بوينوس آيرس، في الوقت الحالى.

وذكر الطبيب أن «دييجو بحالة جيدة للغاية؛ فترة ما بعد الجراحة كانت جيدة تماما» لكن الفكرة هي تطبيق «العلاج بالامتناع» لإبعاده عن بعض التصرفات أو الممارسات التي قد تشكل خطرا على حياته، وهو ما نعتقد أنه سيستمر لبضعة أيام. وقال طبيب مارادونا السريرى لمدة 33 عاما، ألفريد كاهى، والذى توجه إلى عيادة أوليفوس لتقييم لاعب كرة القدم السابق، الذي أتم 60 عاما الجمعة الماضى: «علينا التحدث إلى دييجو حول ما هو الأفضل بالنسبة له. عند خروجك من المستشفى، يجب أن تستمر في مرحلة ما بعد الجراحة في المنزل ومع عائلتك. الفحوصات الطبية مثالية وطبيعية، ولكن من غير المتوقع حصوله على إذن طبى في الوقت الحالى». يشار إلى أنه تم نقل مارادونا، الإثنين الماضى، إلى المستشفى مصابا بفقر دم وجفاف، ولكن عند إجراء الفحوصات تم تشخيص حالته بأنه مصاب بورم دموى في الرأس، حيث خضع لعملية جراحية في اليوم التالى.