شكرا لقرائتكم خبر عن حرب باردة بين «فيفا» ووكلاء اللاعبين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سيضغط الاتحاد الدولى لكرة القدم «فيفا» من أجل وضع سقف للعمولات التي يحصل عليها وكلاء اللاعبين في صفقات الانتقال وتطبيق خطة الترخيص حتى لو اعترض بعض الوكلاء على اللوائح الجديدة.

وأعلن «فيفا» في سبتمبر عن سقف يقضى بحصول الوكلاء على نسبة 10% من النادى البائع و3% من النادى المشترى.

وستجبر اللوائح الجديدة، التي تدخل حيز التنفيذ في يناير 2022، الوكلاء على الحصول على رخص والخضوع لاختبارات يجريها «فيفا»، بالإضافة إلى الإعلان عن العمولات، ما سيسمح للجماهير بمعرفة نسب الوكلاء في الصفقات.

وقال «فيفا» إنه بدأ تطبيق «عملية المشاورات» الثالثة والأخيرة على اللوائح الجديدة قبل تقديمها للتصويت عليها في الجمعية العمومية لـ«فيفا» بهدف تفعيلها في الموسم المقبل.

وانتقد وكلاء بارزون المقترحات وهددوا باتخاذ إجراءات قانونية.

وأبلغ إميليو جارسيا سيلفيرو، كبير مسؤولى الشؤون القانونية والامتثال بـ«فيفا»، الصحفيين بأن الاتحاد الدولى سيواصل التشاور مع الوكلاء، لكنه عازم على المضى قدما في التغييرات.

وأشار إلى أن «المقترحات لا يجب أن تعتبر أنها معادية للوكلاء «لو لم نتفق مع الوكلاء سنمضى قدما. نحن ملتزمون بتطبيقها».

وأكد: «هذا ليس مشروعا ضد الوكلاء، هذا مشروع من أجلهم ورسالة مهمة جدا».

وتابع: «نود التعاون معهم، فهم يلعبون دورا مهما في كرة القدم».

وقال جارسيا سيلفيرو الذي أوضح أن لجنة فض النزاعات الجديدة لوكلاء كرة القدم ستساعد الوكلاء الذين لا يحصلون على أموالهم في الصفقات الدولية «هناك المئات والآلاف ممن يعملون بطريقة مناسبة».

وأوضح «فيفا» أن وكلاء اللاعبين حصلوا على عمولات قياسية بقيمة 653.9 مليون دولار في الانتقالات الدولية خلال 2019 وهو أكثر 4 مرات مما حصلوا عليه في 2015.

وستشمل عملية أن تكون وكيلا للاعبين الخضوع «لاختبارات شخصية» كما ستكون الرسوم السنوية والتعليم المستمر والتأمين إلزامية.

وسيُمنع الوكلاء من أن تكون لهم مصالح مباشرة أو غير مباشرة في أي فريق لكرة القدم أو اتحاد أو أي هيئة لكرة القدم.

ويجب تحديد عقود العمولات مسبقا كتابيا بموجب النظام الجديد الذي يهدف إلى منع تأخير حصول الوكلاء على عمولاتهم عند حسم الصفقات.

وتخلى «فيفا» عن نموذج الترخيص الأكثر مرونة في 2015.