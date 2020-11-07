مطر والسناني والعنبري الأفضل في أكتوبر

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حصد لاعب فريق الوحدة الإماراتي إسماعيل مطر جائزة أفضل لاعب في دوري الخليج العربي لشهر أكتوبر، بينما توج حارس مرمى الظفرة خالد السناني بجائزة أفضل حارس مرمى، ونال مدرب الشارقة عبدالعزيز العنبري جائزة أفضل مدرب. وتوج مطر بجائزة أفضل لاعب، متفوقا على ثنائي بني ياس البرازيلي جواو بيدرو والأرجنتيني نيكولاس خيمينيز، ولاعب شباب الأهلي عزيزجون جانييف، ولاعب الشارقة البرازيلي كايو لوكاس. وتفوق حارس مرمى الظفرة خالد السناني على منافسه حارس النصر أحمد شامبيه بفارق ضئيل، بينما حل حارس مرمى شباب الأهلي ماجد ناصر ثالثا. وتفوق حارس مرمى الظفرة خالد السناني على منافسه حارس النصر أحمد شامبيه بفارق ضئيل، بينما حل حارس مرمى شباب الأهلي ماجد ناصر ثالثا. وفي فئة المدربين، ذهبت الجائزة إلى عبدالعزيز العنبري لقيادة الشارقة لتصدر ترتيب الدوري، وحل مدرب بني ياس، الروماني دانييل إيسيلا ثانيا، بينما جاء مدرب الظفرة، الصربي الكسندر فيليسوفينتش في المركز الثالث.

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