هورن يعود أمام يونيون

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كشف نادي كولون الألماني أمس أن حارس مرماه تيمو هورن قد يكون لائقا للمشاركة في مباراة الفريق المقبلة أمام يونيون برلين، وذلك رغم خروجه مصابا خلال الشوط الأول للمباراة التي انتهت بالتعادل 1-1 مع فيردر بريمن الجمعة الماضي في المرحلة السابعة من الدوري الألماني (بوندسليجا).

وجرى تبديل هورن في الدقيقة 40 من المباراة أمام بريمن إثر إصابته في الفخذ، شعر بعدها بالألم، لكنه لم يتعرض لإصابة خطيرة.

لم يحقق كولون أي انتصار طوال 17 مباراة متتالية بحساب نتائج المراحل الأخيرة في الموسم الماضي، ويحتل المركز الـ16 في الدوري هذا الموسم برصيد 3 نقاط حصدها من 3 تعادلات خلال 7 مباريات.