فريدي: تدابير كورونا ستصبح محل شك

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وقال بوبيتش «الجزء الأغلب من السكان التزموا بالمراسيم بطريقة مثالية حتى الآن، ولا ينبغي للساسة الآن أن يبالغوا في الأمر وإلا فإن التدابير الخاصة بمكافحة كورونا ستصبح محل شك بصورة أكبر».وأعرب بوبيتش عن اعتقاده بأنه لم تثبت حالة إصابة واحدة بكورونا بين 207 آلاف شخص، هم إجمالي عدد الجماهير التي حضرت أول 3 أيام من مسابقة الدوري في الدرجتين الأولى والثانية، وأضاف أنه على الرغم من ذلك فإن الاستادات أعيد غلقها بين عشية وضحاها.
وطالب بوبيتش الحكومة في ألمانيا بالاستقصاء عن مدى تناسب التدابير التي فرضتها أخيرا وأدت إلى إغلاق جزئي في البلاد حتى نهاية الشهر الحالي.
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