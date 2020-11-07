كورونا يغيب كاسيميرو وهازارد عن الريال

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن نادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم أمس إصابة لاعب خط الوسط البرازيلي كاسيميرو والمهاجم البلجيكي إيدين هازارد بفيروس كورونا المستجد.

وذكر ريال مدريد في بيان رسمي نشره أمس بموقعه على الإنترنت أن الفحوص التي أجريت صباح الجمعة كشفت عن نتائج إيجابية لكاسيميرو وهازارد وأكدت إصابتهما بالعدوى.

وأضاف ريال مدريد في البيان أن جميع اللاعبين الآخرين وأعضاء الجهاز الفني للفريق الأول وكذلك جميع موظفي النادي الذين يتعاملون بشكل مباشر مع اللاعبين، جاءت نتائج فحوصهم، التي أجريت أمس الأول، سلبية.

وأضاف أن الاختبارات التي أجريت أمس أثبتت صحة تلك النتائج السلبية.

وكان ريال مدريد أعلن قبل أيام إصابة لاعب قلب الدفاع إدير ميليتاو بالعدوى وخضوعه للعزل الصحي.

يشار إلى أن هازارد وكاسيميرو شاركا في المباراة التي انتهت بفوز ريال مدريد على إنتر ميلان الإيطالي 3 - 2 الثلاثاء الماضي ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا، وسيغيبان عن المباراة المقررة اليوم أمام بلنسية في الدوري الإسباني.