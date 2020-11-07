إرلينج هالاند.. «ليفاندوفسكي الشاب»

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وفي تصريحات لصحيفة (بيلد) الألمانية الصادرة أمس، قال زورك عن هالاند (20 عاما) ومقارنته بليفاندوفسكي (32 عاما)، «إن إرلينج وصل إلى أبعد مما كان روبرت قد وصل إليه عندما كان في العشرين».في الوقت نفسه، أقر زورك بصعوبة المقارنة بين لاعبين عندما يكون فارق السن بينهما كبيرا بمثل هذا القدر، مشيرا إلى أن ليفاندوفسكي تطور إلى مهاجم مثالي على مر السنين.
وأضاف زورك «أنا أثق فعليا في قدرة إرلينج في كل شيء؛ لأنه يمتلك هذا الدافع الداخلي الذي يجعله راغبا في تحسين نفسه بشكل دائم، كما أن لديه تطلعا لا يمكن كبحه».
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