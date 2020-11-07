شكرا لقرائتكم خبر إرلينج هالاند.. «ليفاندوفسكي الشاب» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وصف المدير الرياضي لنادي بوروسيا دورتموند مايكل زورك، مهاجم بايرن ميونخ روبرت ليفاندوفسكي، بأنه مهاجم مثالي، وأعرب عن اعتقاده بأن مهاجم دورتموند إرلينج هالاند، يقف على قدم المساواة مع ليفاندوفسكي.

وفي تصريحات لصحيفة (بيلد) الألمانية الصادرة أمس، قال زورك عن هالاند (20 عاما) ومقارنته بليفاندوفسكي (32 عاما)، «إن إرلينج وصل إلى أبعد مما كان روبرت قد وصل إليه عندما كان في العشرين».

في الوقت نفسه، أقر زورك بصعوبة المقارنة بين لاعبين عندما يكون فارق السن بينهما كبيرا بمثل هذا القدر، مشيرا إلى أن ليفاندوفسكي تطور إلى مهاجم مثالي على مر السنين.

وأضاف زورك «أنا أثق فعليا في قدرة إرلينج في كل شيء؛ لأنه يمتلك هذا الدافع الداخلي الذي يجعله راغبا في تحسين نفسه بشكل دائم، كما أن لديه تطلعا لا يمكن كبحه».