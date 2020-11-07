شكرا لقرائتكم أحمد نبيل يستقبل من عضوية مجلس إدارة نادى إنبى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف أحمد نبيل، عضو مجلس إدارة نادى إنبى، تقدمه باستقالته من عضوية مجلس إدارة النادى البترولى، اليوم السبت، حيث أصدر بيانا رسميًا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، قال خلاله: "تقدمت رسميًا بأستقالتى من عضوية مجلس إدارة نادى انبى الرياضى متمنيا التوفيق والنجاح لمجلس الادارة الحالى خلال الفترة القادمة"، متابعًا: "لقد تعلمت الكثير فى هذا المجلس على مدار الثلاث سنوات الماضية على كافة الأصعدة".

وواصل عضو إنبى فى بيانه الرسمى: "لذا أحب أن أشكر كل لزملائى فى المجلس واستاذتى الذين تعلمت منهم الكثير طوال هذهِ الفترة وأخص بالشكر جميع أعضاء نادى انبى الرياضى والجمعية العمومية الموقرين على ثقتهم الغالية طوال الثلاث سنوات الماضية ويارب دايما اكون عند حسن ظن الناس. وشكر خاص لقطاع تنس الطاولة العظيم بنادى انبى إلى عمل إنجازات كتير جميلة وعظيمة خلال الفترة الماضية والى اتشرفت بالإشراف علية طوال مدتى فى المجلس متمنيا لهم وللجميع دوام التوفيق والنجاح أن شاء الله فى الفترة القادمة".