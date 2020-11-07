شكرا لقرائتكم رامى ربيعة ينتظم في مران الأهلى بعد تعافيه من الإصابة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل شارك رامى ربيعة، مدافع الأهلى، فى تدريبات الكرة اليوم، بعد تعافيه من الإصابة فى العضلة الخلفية، وشارك ربيعة بقوة فى مران الفريق الجماعى اليوم، بعد أن انتهى من تنفيذ برنامجه التأهيلى للتعافى من الإصابة التى تعرض لها خلال مباراة طنطا يوم 26 سبتمبر الماضى وكانت عبارة عن تمزق فى العضلة الخلفية.

وخاض ربيعة برنامج إعداد قويًّا، انتهى خلال اليومين الماضيين، بعد أن حصل على وحدات تدريبية وبدنية متنوعة، تحت إشراف كابلو رانجواجا، مخطط الأحمال البدنية بالجهاز الفنى للفريق، ليعود اللاعب اليوم للمشاركة بقوة فى التدريبات الجماعية.

وعاد الأهلى مساء اليوم السبت لاستئناف تدريباته على ملعب التتش بالجزيرة، استعدادًا للمرحلة المقبلة التى تشهد استكمال منافسات مسابقة كأس مصر بمواجهة أبو قير للأسمدة فى دور الـ8، وخوض نهائى دورى أبطال إفريقيا المحدد له يوم 27 نوفمبر الجارى أمام الزمالك.