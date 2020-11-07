شكرا لقرائتكم محمد صبحى على طريق أبو جبل جديد لحماية عرين سموحة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل بات محمد صبحى حارس مرمى الزمالك ومنتخب مصر الاولمبي قريبا من تكرار تجربة زميله فى الفريق محمدأبو جبل ، فى حماية عرين نادى سموحة السكندري، حيث دخل مسئولو سموحة فى مفاوضات شفهية مع محمد صبحى حارس مرمى الزمالك من أجل معرفة رأيه بشأن الإنتقال للموج الأزرق فى الموسم الازرق فى ظل ابتعاده تماما عن المشاركة مع فريقه ، بالإضافة لرغبته فى الظهور على أمل المشاركة فى اولمبياد طوكيو 2021 الصيف المقبل بعدما أصبح لا مفر من الظهور للإنضمام لقائمة المنتخب النهائية بناء على تصريحات شوقى غريب المدير الفنى للمنتخب الأوليمبى .

ويراهن نادى سموحة على نجاح صبحي فى حماية عرينه والاستافدة من خبراته فيما يريى الزمالك وصبحي أن اللعب فى النادى السكندري هام جدا لتطوير مستواه والاستفادة من المشاركة المستمرة لكسب خبرات زائدة حيث لعب محمد ابو جبل فى سموحة 87 مباراة سكنت شباكه خلالها 94 هدف وتمكن من الخروج بشباك نظيفة فى 30 مباراة وخلال الدورى العام اجمالا لعب جبل لاندية انبى وسموحة والزمالك 148 مباراة سكنت شباكه 153 هدف وكلين شيت فى 53 مباراة

ويفكر محمد صبحى فى الوقت الراهن ما بين ترك الزمالك حاليا وأنه يعلم أن هناك ثلاثة حراس من قبله وهم محمد أبو جبل ومحمود جنش ومحمد عواد ولن يستطيع المشاركة فى أى وقت خلال الموسم المقبل فى ظل المنافسة المحتدمة بين الثلاثى السابق ، وبين خوفه من الذهاب لسموحه وعدم المشاركة أيضا .

وقد طلب محمد صبحى مهلة من مسئولى سموحه للتفكير واتخاذ القرار النهائى سواء بالتوقيع للنادى السكندرى أو البقاء بالزمالك او الرحيل لأى نادى اخر

من ناحيى أخرى رحل أحمد حسن مكى مهاجم نادى سموحة عن فريقه عقب المكالمه الهاتفيه مع عمرو إسماعيل مدير شئون اللاعبين والذى نقل له رغبة أحمد سامى المدير الفنى بالاستغناء عن خدماته وموافقه محمد فرج عامر رئيس النادى على قرار الاستغناء، ويعد أحمد حسن مكى اللاعب الدولى من اللاعبين الذين شاركوا مع أكثر من نادى منهم الزمالك والحرس والجونة وأهلى طرابلس وشارك مع منتخب الناشئين والمنتخب المصرى.

ومن المنتظر أن يعود أحمد حسن مكى إلى فريقه القديم حرس الحدود على الرغم من أكثر من عرض بالدورى الممتاز.