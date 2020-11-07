شكرا لقرائتكم سيد عبدالحفيظ: أليو ديانج سافر إلى مالى للانضمام لمنتخب بلاده ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، أن المالى أليو ديانج لاعب الفريق غادر إلى بلاده بعد أن وصل إلى النادى استدعاء رسمى للاعب من أجل الانضمام إلى منتخب بلاده، وأضاف أن اللاعب سيعود إلى القاهرة عقب انتهاء مشاركته مع معسكر منتخب بلاده المقام حاليا.

يذكر أن الأهلى ينتظر أيضًا عودة الثنائى الدولى جيرالدو وعلى معلول الموجودين مع منتخبى بلديهما للمشاركة فى تصفيات أمم إفريقيا المقبلة.

وعاد الأهلى للتدريبات عصر اليوم بعد راحة 6 أيام حصل عليها عقب مباراة طلائع الجيش السبت الماضى فى ختام بطولة الدورى الممتاز التى حسمها الأحمر لصالحه للمرة الـ42 فى تاريخه والخامسة على التوالي.

وأوضح سيد عبد الحفيظ أن الثنائى النيجيرى جونيور أجايى والسنغالى أليو بادجي، سينتظمان فى مران الفريق الجماعى الثلاثاء القادم، وأضاف أنهما حصلا على إجازة وسافرا إلى بلديهما من أجل الاطمئنان على أسرتيهما.

واستأنف الأهلى تدريباته اليوم استعدادًا للمرحلة المقبلة التى تشهد استكمال منافسات كأس مصر بمواجهة أبو قير للأسمدة فى دور الـ8، وأيضًا خوض نهائى دورى أبطال إفريقيا أمام الزمالك يوم 27 نوفمبر الجاري.