شكرا لقرائتكم المنتخب الأولمبى البرازيلى يواجه كوريا وديا 14 نوفمبر على استاد السلام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تلقى اتحاد الكرة الموافقات الأمنية على إقامة المباراة الودية بين المنتخب الأولمبى البرازيلى ونظيره الكورى الجنوبى، يوم 14 نوفمبر الجارى على ستاد السلام، على هامش الدورة الودية الدولية التى تستضيفها مصر بمشاركة المنتخب الأولمبى المصرى بقيادة شوقى غريب والمنتخبين البرازيلى والكورى الجنوبى فى إطار الاستعداد لأولمبياد طوكيو 2021.

على صعيد متصل، كشف وليد العطار، المدير التنفيذى لاتحاد الكرة، عن وصول الفوج الأول من بعثة منتخب البرازيل الأولمبى استعدادا لمواجهة نظيره المصرى يوم 17 نوفمبر الجارى باستاد القاهرة، ضمن برنامج الإعداد لأولمبياد طوكيو 2021. وقال العطار لـ"اليوم السابع"، أن باقى بعثة منتخب البرازيل ستصل القاهرة يومى الأحد والاثنين المقبلين قادمة من أوروبا وبكامل نجوم المنتخب البرازيلى، وعلى رأسهم رودريجو نجم ريال مدريد الإسباني، بينما ستصل بعثة منتخب كوريا الجنوبية بطل آسيا القاهرة الاثنين المقبل استعدادا لمواجهة المنتخب الأولمبى المصرى يوم 12 نوفمبر الجارى.

وأضاف المدير التنفيذى لاتحاد الكرة أن هناك ترتيبات وتجهيزات على أعلى مستوى تتم حاليا لاستقبال بعثة المنتخبين، لاسيما أن هذه المرة الأولى التى تستضيف فيها مصر المنتخب البرازيلى فى القاهرة فى مباراة ودية وستكون مصر محط أنظار العالم كله يوم 17 نوفمبر الجارى، وتسعى اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى لظهور هذا الحدث بشكل مبهر يعكس قيمة مصر وقدرتها التنظيمية الفائقة فى المناسبات والأحداث الكبيرة.