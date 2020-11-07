الارشيف / اخبار الرياضه

الاتحاد يستعير رزاق سيسيه من الزمالك موسما جديدا

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/4
  • 2/4
  • 3/4
  • 4/4

Advertisements

شكرا لقرائتكم الاتحاد يستعير رزاق سيسيه من الزمالك موسما جديدا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نجح مجلس إدارة الاتحاد السكندرى برئاسة محمد مصيلحى فى تمديد إعارة الإيفوارى رزاق سيسيه لمدة موسم اخر بعد إنهاء الاتفاق مع مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك ليستمر اللاعب للموسم الرابع على التوالى مع سيد البلد .

91a88b45-fc5c-4cd8-8c51-dfd08fda601d

وقدم سيسيه أداء أكثر من رائع منذ قدومه للاتحاد السكندرى وأصبح أحد العناصر الأساسية والمؤثرة بصفوف الفريق الأول لكرة القدم وكان محل إعجاب جميع المدربين الذين تولوا القيادة الفنية للفريق الكروى، كما أشاد حسام حسن المدير الفنى وإبراهيم حسن مدير الكرة بالإمكانات الفنية والبدنية للاعب .

6427c9a7-ceb6-40c1-b014-237b6b60d391

رحل الثنائى إسلام جمال وأسامة العزب عن الاتحاد السكندرى وذلك قبل إرسال القائمة الأولية لاتحاد الكرة، وكان اسلام جمال قد اتخاذ القرار منذ بداية العودة للتدريبات بينما رحل اليوم العزب وجمع كل متعلقاته عقب إبلاغه بأنه خارج حسابات العميد حسام حسن وربما تشهد الايام القليلة القادمة مفاجآت من العيار الثقيل بالاستغناء عن عدد كبير من لاعبى الفريق لرغبة الجهاز الفنى فى عدم وجودهم خلال المرحلة القادمة.

ويسعى حسام حسن إلى بناء فريق قادر على المنافسة خلال المرحلة المقبلة وسبق وأن أكد خلال المؤتمر الصحفى لتقديمه أنه لا وجود لأى لاعب "كمالة عدد " داخل صفوف الفريق.

0bf0addf-f019-4bb4-a8d0-2c33d87af1bc


91a88b45-fc5c-4cd8-8c51-dfd08fda601d

 

كانت هذه تفاصيل خبر الاتحاد يستعير رزاق سيسيه من الزمالك موسما جديدا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا

"