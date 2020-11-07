بطولة إسبانيا: اصابة هازار وكاسيميرو بفيروس كورونا

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مدريد: اعلن نادي ريال مدريد الإسباني السبت ان مهاجمه البلجيكي ايدن هازار ولاعب وسطه البرازيلي كاسيميرو اصيبا بفيروس كورونا المستجد.

وأكد بطل إسبانيا في بيان له أن نتيجة الاختبارات التي خضع لها اللاعبين جاءت ايجابية، واشار إلى أن جميع زملائهما وأعضاء الجهازين الفني والإداري الذين كانوا على تماس مباشر معهم تم اختبارهم سلبيًا".

وقال البيان "نتائج اختبارات الجميع جاءت سلبية مرة أخرى ما عدا كاسيميرو وهازار".

سيكون على ريال خوض مباراته الأحد ضد فالنسيا ضمن المرحلة التاسعة من الدوري الإسباني من دون لاعبيه.

وسيتحتم على هازار وكاسيميرو البقاء في الحجر الصحي لمدة أسبوع على الأقل ثم الحصول على اختبار سلبي لكي يتمكنا من الانضمام لمنتخبي بلادهما في فترة الاستراحة الدولية.

وتشكل اصابة هازار بالجائحة خبرا سيئا للفريق ومدربه الفرنسي زين الدين زيدان لحرمانه مجددا من خدماته بعدو عودة إلى الملاعب منذ أسبوعين فقط بعد فترة طويلة من الابتعاد بسبب تكرار الاصابات.

وغاب هازار عن بداية الموسم بسبب إصابة في في العضلة الخلفية لفخذه الأيمن.

وكان ريال أعلن الإثنين عن إصابة مدافعه الدولي البرازيلي ايدر ميليتاو بفيروس "كوفيد-19" عشية فوزه على إنتر ميلان الإيطالي 3-2 ضمن الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا.

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