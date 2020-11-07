عمومية الريشة الطائرة تعتمد ميزانية الاتحاد وخطة النشاط

عقدت الجمعية العمومية لاتحاد الريشة الطائرة، برئاسة هشام التهامي، اجتماعها العادي، اليوم السبت، بمقر مبنى الاتحادات في مدينة نصر، وذلك لمناقشة عدد من الموضوعات الهامة. واكتمل النصاب القانوني لإجتماع الجمعية العمومية بحضور 8 أندية من أصل 9 لهم حق الحضور والتصويت وهم، الزهور وطلائع الجيش وهليوليدو واتحاد الشرطة وبني سويف الرياضي ومعلمين ببا الرياضي والشمس ومعلمين بني سويف. فيما غاب عن الحضور ناد واحد وهو نادي هليوبوليس الشروق. واعتمدت الجمعية العمومية خلال اجتماعها ميزانية العام المالي المنقضي، فضلا عن الموافقة على خطة النشاط المحلي للموسم المقبل، والحساب الختامي للاتحاد.

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