محمد بسام خارج حسابات منتخب مصر أمام توجو

خرج محمد بسام حارس مرمى طلائع الجيش من حسابات الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام البدري لمواجهتي توجو يومي 14 و17 نوفمبر الجاري بتصفيات أمم أفريقيا. واستقر جهاز المنتخب على استبعاد اللاعب من المعسكر خاصة مع وجود ثلاثة حراس وهم محمد الشناوي ومحمد أبو جبل والمهدي سليمان. أعلن الجهاز الفني لمنتخبنا الوطني الأول لكرة القدم بقيادة الكابتن حسام البدري أسماء المنضمين من لاعبي وهم: محمد ابوجبل ومحمود حمدي (الونش ) ومحمود علاء وطارق حامد واحمد سيد (زيزو )ومصطفي محمد . وانضم هؤلاء اللاعبين إلى تدريبات المعسكر المفتوح بعد حصولهم علي راحة لمده ٤٨ ساعة عقب مباراتهم أمام الرجاء البيضاوي في لقاء العودة لقبل نهائي دوري أبطال أفريقيا وأكد محمد بركات مدير المنتخب أن القائمة النهائية ستعلن عقب نهاية مران الفريق اليوم السبت، قبل الحصول علي راحة من التدريبات لمده ٢٤ ساعة علي أن يتجمع المنتخب يوم الاثنين للدخول في معسكره المغلق بانضمام كل العناصر التي دخلت القائمة النهائية.

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