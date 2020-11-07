محمد أبو تريكة: ما يفعله كومان مع ميسي "عيب"

انتقد محمد أبو تريكة محلل قنوات بي إن سبورتس، قرار رونالد كومان المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني، باستبعاد ليونيل ميسي من مباراة ريال بيتيس.

ويستضيف برشلونة نظيره ريال بيتيش على ملعب كامب نو، ضمن منافسات الأسبوع التاسع من مسابقة الدوري الإسباني الممتاز.

وقرر كومان استبعاد ميسي من تشكيل برشلونة الأساسي في مباراة اليوم، بداعي إراحته.

وقال أبو تريكة في الاستديو التحليلي للمباراة: "م يفعله كومان مع ميسي "عيب" لا يجوز لاعب مثله أن يجلس على الدكة، هذا أمرًا لا يوجد فيه جدال".

وأضاف: "عندما ترغب في جلوس ميسي على دكة البدلاء، فعليك أن تأخذ رأيه وأري النادي، لماذا أرحت ميسي في هذه المباراة وأنت محتاج الفوز، الأولى أن يتم إراحته في مباراة دينامو كييف".

واختتم: "أنت تتعامل مع أفضل لاعب على وجه الأرض، لماذا تعامله بتلك الطريقة، كومان لا يعامل ميسي بالطريقة التي يستحقها "عيب ما يفعله كومان مع ميسي" ".