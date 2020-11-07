مقلد يدلي بصوته في انتخابات النواب

أدلى اللواء علاء مقلد عضو مجلس إدارة نادي الزمالك بصوته في انتخابات مجلس النواب. وقام مقلد بالتصويت في لجنته ومقرها مدرسة القطامية بنات. و تجرى المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب في ١٣ محافظة من بينها القاهرة وتستمر من التاسعة صباح اليوم حتى التاسعة مساء غد الأحد.

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