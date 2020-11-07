برشلونة: كومان فضل إراحة ميسي وإشراك الأجهز بدنيًا أمام بيتيس

تحدث شرودر المدرب المساعد بالجهاز الفني لفريق برشلونة الإسباني، عن تواجد ليونيل ميسي على مقاعد بدلاء البرسا أمام ريال بيتيس ضمن منافسات الدوري الإسباني "الليجا".
قال شرودر في تصريحاته قبل المباراة، بأنهم بحثوا عن الأجهز بدنيًا ، ومن اجل المحافظة على لياقته ومستواهالبدني داخل الفريق، ونمنعه من الإصابة.
وأضاف:" كومان رأى أنه من الأفضل جلوسه على مقاعد البدلاء، وهو قرار فني من أجل إراحته ، وإجراء المداورة، ميسي لاعب ممتاز لكن لدينا العديد من اللاعبين في
وتابع:" نحن لا نتحدث عن أي إصابة، هُناك العديد من المباريات وقد قالها كومان بالفعل: إذا لم يكن أحدهم مرتاح تماماً فمن الأفضل أن يبدأ على مقاعد البدلاء".
ويستعد برشلونة لمواجهة ريال بيتيس التي ستنطلق بعد قليل على ملعب "كامب نو" ضمن منافسات الدوري الإسباني.
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