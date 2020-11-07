رزاق سيسيه يستمر مع الاتحاد للموسم الرابع على سبيل الإعارة

نجح مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى برئاسة محمد مصيلحى فى إنهاء الاتفاق مع المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك على أستمرار تواجد اللاعب الإيفوارى رزاق سيسيه ضمن صفوف نادى الاتحاد السكندرى الموسم القادم للموسم الرابع على التوالي على سبيل الإعارة.

وقدم سيسه أداء أكثر من رائع منذ قدومه لزعيم الثغر و أصبح أحد

العناصر الأساسية و المؤثرة بصفوف الفريق الأول لكرة القدم وكان محل أعجاب جميع المدربين الذين تولوا القيادة الفنية لفريق الكرة كما أشاد حسام حسن المدير الفني و الكابتن إبراهيم حسن مدير الكرة بالإمكانات الفنية و البدنية للاعب

و من خلال العلاقات الطيبة التى

تربط محمد مصيلحى و المستشار مرتضى منصور و الأستاذ أمير مرتضى منصور المشرف العام على فريق الكرة بنادى الزمالك تم الاتفاق على أستمرار " سيسية " بين صفوف زعيم الثغر على الرغم من تلقى اللاعب للعديد من العروض الداخلية و الخارجية و لكن قوة العلاقات بين الناديين هى من حسمت وجهة اللاعب المميز ليستمر أتحاداوى ، و قد أتم الإجراءات الكابتن إيهاب جابر مدير شئون اللاعبين .