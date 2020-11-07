رزاق سيسيه يستمر مع الاتحاد للموسم الرابع على سبيل الإعارة

نجح مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى برئاسة محمد مصيلحى فى إنهاء الاتفاق مع المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك على أستمرار تواجد اللاعب الإيفوارى رزاق سيسيه ضمن صفوف نادى الاتحاد السكندرى الموسم القادم للموسم الرابع على التوالي على سبيل الإعارة.
وقدم سيسه أداء أكثر من رائع منذ قدومه لزعيم الثغر و أصبح أحدالعناصر الأساسية و المؤثرة بصفوف الفريق الأول لكرة القدم وكان محل أعجاب جميع المدربين الذين تولوا القيادة الفنية لفريق الكرة كما أشاد حسام حسن المدير الفني و الكابتن إبراهيم حسن مدير الكرة بالإمكانات الفنية و البدنية للاعب
و من خلال العلاقات الطيبة التى
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