اتحاد الكرة يهنئ أبو تريكة بعيد ميلاده

هنأ الاتحاد المصري لكرة القدم أسطورة كرة القدم المصرية محمد أبوتريكة لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر الأسبق، بيوم ميلاده حيث أتم عامه الـ42. ونشر الاتحاد المصري لكرة القدم عبر موقعه الرسمي على "فيسبوك" صورة وكتب عليها: نوفمبر 1978 .. مولد محمد أبو تريكة لاعب الترسانة والأهلي المعتزل الذي خاض 105 مباراة دولية مع المنتخب الوطني وسجل 38 هدفاً وساهم في الفوز بكاس الأمم الأفريقية 2006 و2008 وذهبية الألعاب العربية 2007.

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