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كورة ستار مشاهدة مباراة برشلونة وريال بيتيس بث مباشر اليوم 7/11/2020 في الدوري الاسباني

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تخلى أسطورة كرة القدم الأرجنتينية وقائد فريق الإسباني ليونيل عن الفريق الكتالوني ورفض الوقوف بجانب النادي في الأزمة الاقتصادية التي تضرب الفريق في الفترة الحالية.

وقال برنامج “كوارتو” الإسباني أسطورة كرة القدم الأرجنتينية وقائد فريق برشلونة ليونيل ميسي رفض خفض رواتب اللاعبين لمساعدة النادي الكتالوني في الأزمة الاقتصادية التي تعرض لها مؤخرا.

ويرغب نادي برشلونة الإسباني في خفض رواتب كل اللاعبين بنسبة 30%، لتوفير 190

مليون يورو، وتقليل خسائر النادي الناتجة عن أزمة التي اجتاحت العالم في الفترة الأخير.

وأوضح التقرير أن هناك خلافا كبيرا في وجهات النظر بين قائد الفريق ليونيل ميسي وكارليس توكيتس الرئيس المؤقت لإدارة برشلونة، حول خفض رواتب لاعبي الفريق الأول لتفادي الأزمة الاقتصادية.

وأشار البرنامج إلى أن عددًا من لاعبي برشلونة، وفي

مقدمتهم قائد الفريق الأول ليونيل ميسي، يعتقدون أن الرئيس المؤقت ليس من حقه التفاوض مع اللاعبين على خفض الرواتب، ويفضلون مناقشة الأمر عقب انتخاب مجلس إدارة جديد.

وأكد التقرير على أن الجلسة التي كانت بين محامي النادي وممثلي اللاعبين لم تسفر عن أي اتفاق، وتم تأجيل الأمر لجلسة جديدة، الأربعاء المقبل لبحث الملف من جديد.

 

 

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