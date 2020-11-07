67 نادى يرفضون تصنيف أعضاء عمومية اتحاد الكرة ويلجأون للقضاء

رفض 67 نادى من أندية القسم الثالث لكرة القدم خطاب اللجنة الاوليمبية الصارد بتاريخ 1/11/2020 بشأن الموافقة على اعتماد تصنيف الهيئات التى لها حق حضور الجمعية العمومية العادية لاتحاد الكرة عن الموسم الرياضى 2019/2020.

واكدت الأندية فى خطابات أرسلتها لكل من الاتحاد المصرى لكرة القدم واللجنة الأولمبية بمخالفة ما جاء بشأن التصنيف للائحه النظام الاساسى للاتحاد المعتمدة من اللجنة الاوليمبية.

وقالت الأندية فى بيان مشترك أنهم شاركوا في مسابقة القسم الثالث موسم 2019/2020 وكذلك تم المشاركة في مسابقة كأس مصر 2019/2020 طبقا للائحة

ولديهم من المستندات ايصال سداد رسم الاشتراك المقرر لكأس مصر وكذلك ما يفيد الاشتراك في مسابقة القسم الثالث وكذلك صورة معتمدة من تعليمات القيد الاساسية لموسم 2019/2020 والمنصوص بها علي مسابقة كأس مصر ورسومها.وأضافت أنه تم الوفاء بشروط العضوية كما هو منصوص عليه فى اللائحة وتعليمات القيد المرسلة للأندية وهى المشاركة فى القسم الثالث ( 30 نقطة) والمشاركة فى مسابقة كأس مصر ( 20 نقطة).واشارت إلى أن التفاف اللجنة المؤقتىة المكلفة بإدارة اتحاد الكرة على تلك الشروط وتعديل تعليمات القيد بعد انطلاق المسابقات فى الموسم المنتهى مخالف للقانون وليس من حق هذذه اللجنة تعديل شروط سبق ارسالها والعمل بها فى منتصف الموسم خصوصا أنها لجنة تسيير أعمالوطالبت الأندية المضارة بسرعة استدراك الخطأ وادراكها بكشوف الجمعية العمومية للاتحاد وحتى لا يكون اجتماع الجمعية العمومية باطل واهدارا للمال العام واحتفظت لنفسها بحق الطعن علي اي اجراءات للجمعية العمومية وفقا للقانون بدون ادراجهاوكانت اللجنة الأولمبية المصرية قد أرسلت خطابا للاتحاد المصرى لكرة القدم فى الاول من نوفمبر تعتمد فيه طلب الاتحاد بادارج 96 نادى فقط كأعضاء جمعية عمومية واستبعاد 67 نادى بالمخالفة للقانون.