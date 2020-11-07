يلا شوت مشاهدة مباراة برشلونة وريال بيتيس yalla shoot بث مباشر اليوم 7/11/2020

يستضيف فريق برشلونة الإسبانى نظيره ريال بيتيس، فى الخامسة والربع مساء اليوم السبت، على ملعب "كامب نو"، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدورى الإسبانى "الليجا"، ومن المقرر أن تكون المباراة مذاعة على قناة beIN Sports HD 3، ويدخل برشلونة اللقاء محتلا المركز الثانى عشر بجدول ترتيب الدورى الإسبانى "الليجا"، برصيد 8 نقاط ولديه مباراتين مؤجلتين، بينما يأتى ريال بيتيس فى المركز السابع برصيد 12 نقطة.

ويسعى الفريق الكتالونى لاستعادة الانتصارات فى الدورى الإسبانى، بعد أن فشل فى تحقيق الفوز فى آخر 4 مباريات، حيث تعادل فى مباراتين وخسر مثلهما من بينها الهزيمة أمام ريال مدريد بثلاثية فى كامب نو، وهو ما أدى إلى ابتعاد الفريق عن المراكز الأولى فى جدول ترتيب الليجا.

أما فريق ريال بيتيس فيسعى لمواصلة الانتصارات بعد أن حقق الفوز على إلتشى

فى اللقاء السابق، ويعتمد على جناح البارسا السابق، كريستيان تيو الذى سجل 4 أهداف حتى الآن فى المسابقة.

وشهدت القائمة التى ضمت 23 لاعبا التى اختارها المدير الفنى رونالد كومان مدرب البلوجرانا للقاء، تواجد النجم الأرجنتينى ليونيل ميسى والمهاجم الفرنسى أنطوان جريزمان، كما عاد الحارس الألمانى مارك أندريه تير شتيجن فى أول مشاركة له بالليجا هذا الموسم عقب عودته من الإصابة، فيما يغيب البرازيلى كوتينيو للإصابة.

وجاءت قائمة برشلونة، للقاء ريال بيتيس على النحو التالى:

حراسة المرمى: نيتو - تير شتيجن.

خط الدفاع: ديست - بيكيه - لينجليه - سيرجى روبرتو - جونيور فيربو - ألبا – تيناس.

خط الوسط: بوسكيتس - ألينيا - بيانيتش - كونراد - دى يونج - ديمبلى

- بيدرى - مينجويزا – بويج.

خط الهجوم: جريزمان - برايثوايت - ميسى - ترينكاو – فاتى.

ويدخل برشلونة اللقاء محتلا المركز الثانى عشر بجدول ترتيب الدورى الإسبانى "الليجا"، برصيد 8 نقاط ولديه مباراتين مؤجلتين، بينما يأتى ريال بيتيس فى المركز السابع برصيد 12 نقطة.

ويسعى الفريق الكتالونى لاستعادة الانتصارات فى الدورى الإسبانى، بعد أن فشل فى تحقيق الفوز فى آخر 4 مباريات، حيث تعادل فى مباراتين وخسر مثلهما من بينها الهزيمة أمام ريال مدريد بثلاثية فى كامب نو، وهو ما أدى إلى ابتعاد الفريق عن المراكز الأولى فى جدول ترتيب الليجا.

أما فريق ريال بيتيس فيسعى لمواصلة الانتصارات بعد أن حقق الفوز على إلتشى

فى اللقاء السابق، ويعتمد على جناح البارسا السابق، كريستيان تيو الذى سجل 4 أهداف حتى الآن فى المسابقة.