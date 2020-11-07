بث مباشر | مشاهدة مباراة برشلونة وريال بيتيس في الدوري الإسباني

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر مباراة “برشلونة وريال بيتيس” في إحدى مباريات اليوم السبت 7-11-2020 ضمن الجولة التاسعة من الدوري الإسباني.

تنقل مباراة “برشلونة وريال بيتيس” على قناة بي إن سبورتس 1 و3، بصوت المعلق “علي محمد علي”، كما تنقل على قناة لا ليجا تي في بار.

تنطلق المباراة في تمام الساعة 15:15 بتوقيت جرينيتش، 17:15 بتوقيت مصر، 18:15 بتوقيت السعودية، على ملعب الكامب نو.

وسط أسوأ بداية لفريق “برشلونة” منذ موسم 2002/2003، عندما حققوا 8 نقاط من اول 6 مباريات في الدوري الإسباني، يتطلع البرسا إلى تجنب رقم سلبي لم يحدث منذ ديسمبر 2003 عندما فشل الفريق في الفوز لثلاث مباريات على التوالي في ملعب الكامب نو.

وفي الوقت الحالي وصل برشلونة إلى مباراتين دون تحقيق الفوز على ملعبه في الدوري الإسباني حيث تعادل امام “إشبيلية” وخسر امام “ريال مدريد”.

ويتواجد برشلونة في المركز 12 في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 8 نقاط، مع مباراة مؤجلة من الجولة الأولى امام “إلتشي”.

على الجانب الآخر يحتل “ريال بيتيس” المركز السابع في جدول الترتيب برصيد 12 نقطة، وسيسعى إلى الخروج بنتيجة إيجابية من ملعب الكامب نو.

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برشلونة 0-0 ريال بيتيس

ملعب الكامب نو

الدوري الإسباني (الجولة التاسعة)

جارية الآن

???? أهلاً ومرحبًا بكم في هذا البث المباشر لإحدى قمم مباريات اليوم بين البرسا وبيتس في الجولة 9 من الليغا.

???? أصحبكم في هذه التغطية “محمود ماهر” من مركز البث المباشر بموقع الخليج 365.

???? لا تنسوا تحديث هذه الصفحة بـ “ ريفريش ” أول بأول خلال سير اللعب للحصول على تفاصيل اللقاء.

” أول بأول خلال سير اللعب للحصول على تفاصيل اللقاء. ???? ???? كومان يقرر إراحة ليونيل ميسي اليوم بوضعه على دكة البدلاء والبدء بأنسو فاتي وجريزمان وديمبيلي في الخط الأمامي..

???? تشكيلة برشلونة اليوم: تير شتيغن – جيرارد بيكيه – جوردي ألبا – سيرجي روبريتو – لينجليه – سيرجيو بوسكيتس – فرينكي دي يونج – بيدري – أنسو فاتي – أنطوان جريزمان – عثمان ديمبيلي.

???? تشكيلة ريال بيتيس اليوم: كلاوديو برافو – مارك بارترا – عيسى ماندي – أليكس مورينو – إيمرسون – كارفاليو – جويدو رودريجيز – كاناليس – تييو – خواكين سانشيز – أنتونيو سانابريا

????‍♂️ ???? يدير هذا اللقاء الحكم الدولي الإسباني “جويرمو كوادرا فيرنانديز”

الشوط الأول

0″ ????‍♂️ ???? الأمور جيدة مع الحكم غييرمو كوادرا فيرنانديز بالنسبة لبرشلونة..

0″ الحكم أدار خلال عامي 2019 و2020 خمس مباريات لنادي برشلونة، الأولى يوم 9 نوفمبر 2019 انتهت بفوز البرسا على سلتا فيغو بنتيجة 4-1، والثانية يوم 30 يناير 2020 في كأس ملك إسبانيا، وفاز البرسا على ليجانيس 4-0، والثالثة أمام خيتافي في الليجا وانتهت بفوز البرسا 1/2، والرابعة أمام سلتا فيجو على ملعب بالايدوس يوم 27 يناير 2020 ضمن مباريات الدوري كذلك، وانتهت بالتعادل 2/2، أما الخامسة فقد كانت مطلع هذا الموسم أمام فياريال يوم 27 سبتمبر وفاز فريق البلوجرانا 4-0 على كامب نو.

1″ ???? صافرة بداية المباراة..

2″ تأثير غياب ميسي واضح منذ الدقيقة الأولى..

5″ ???? أوووووووووووه…فرصة قريبة لبرشلونة تضيع من أنطوان جريزمان.. حصل على كرة جميلة في مساحة، ومن داخل منطقة الجزاء أرسل تصويبة قوية جوار القائم الأيمن !!

5″ ???? تحسن كبير في مستوى برشلونة بعد أول ثلاث دقائق في اللقاء..

6″ ???? فرصة جديدة تضيع من برشلونة عن طريق أنسو فاتي، عرض ممتاز لمهاراته الفردية قبل أن يسدد كرة جميلة تمر جوار القائم الأيسر ..

7″ ???? محاولات برشلونة مستمرة لتسجيل هدف السبق ..

7″ ???? عثمان ديمبيلي يرسل عرضية جميلة داخل منطقة الجزاء، لكن أحد المدافعين ينقذ الموقف في اللحظة الأخيرة..

8″ ???? أليكس مورينو يفشل في ارسال عرضية داخل منطقة جزاء برشلونة ليكتفي بالحصول على ركنية..كان يمكنه التصرف بشكل أفضل..

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