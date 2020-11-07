حالات كورونا اليوم | إنتر ميلان يعلن إصابة حارسه

أعلن نادي إنتر ميلان الإيطالي اليوم السبت إصابة حارس مرماه دانييلي باديلي بعدوى فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض كوفيد19- .
وأوضح إنتر ميلان في بيان نشره اليوم عبر موقعه الرسمي على الإنترنت أن الفحوص التي أجريت قبل المباراة المقررة غدًا الأحد أمام أتلانتا، في المرحلة السابعة من الدوري الإيطالي، أثبتت إصابة باديلي بالعدوى.
وأضاف النادي أن الحارس لا يعاني من أي أعراض، وسيتبع الإجراءات اللازمة طبقًا للبروتوكول الصحي الخاص بأزمة كورونا.
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