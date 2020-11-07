حالات كورونا اليوم | ريال مدريد يعلن إصابة نجمي الفريق بالفيروس

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني أن نتائج اختبارات فيروس كورونا لنجمي الفريق إيدين هازارد وكارلوس كاسيميرو إيجابية من خلال جولة الفحوصات التي أجريت صباح أمس الجمعة لينضموا إلى البرازيلي إيدير ميليتاو الذي اصيب بالفيروس الاسبوع الماضي.

وكانت إختبارات جميع لاعبي وأعضاء الجهاز التدريبي للفريق الأول، وكذلك جميع موظفي النادي الذين يعملون معهم نتائج سلبية صباح الجمعة وكذلك من الاختبارات التي أجريت صباح السبت.

ويستعد ريال مدريد بعد فوزه 3-2 على إنتر ميلانو في دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء الماضي للسفر إلى ميستايا لمواجهة فالنسيا مساء الأحد في الجولة التاسعة من الدوري الاسباني.

ويحتل الفريق حاليًا المركز الثاني في جدول الدوري الإسباني، بفارق نقطة واحدة عن متصدر الدوري ريال سوسيداد، ومن المؤكد ان زيدان أصيب بخيبة أمل لخسارة هازارد وكاسيميرو.

وكان اللاعبان يستعدان للإنضمام إلى منتخبهم الوطني بلجيكا والبرازيل في فترة التوقف الدولي الأخير لعام 2020 منتصف الشهر الجاري بعد مباراة فالنسيا لكن من الواضح أن فترة الحجر الصحي الخاصة بها ستتزامن مع التزامات الدولية المقبلة.

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